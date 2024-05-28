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Новости > Сроки обновления данных для военнообязанных могут пересмотреть

Сроки обновления данных для военнообязанных могут пересмотреть

Агата Кловская
28.05.24 16:19
161
Сроки обновления данных для военнообязанных могут пересмотреть

В Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект по которому предлагается увеличить срок обновления данных военнообязанных до 150 дней.

Народный депутат Владимир Арьев заявил, что сейчас система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные.

«Поскольку, после обновления данных в приложении „Резерв+“ и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК. Это свидетельствует о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и в сжатые сроки», — рассказал он в эфире Еспресо.

Арьев отметил, что все военнообязанные не успеют обновить данные в срок 60 дней.

«Граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней. И они могут получить большие штрафы. Именно поэтому, мы с коллегами сегодня регистрируем законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней», — добавил нардеп.

Напомним, в Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК.

Тэги: война в Украине, военнообязанный, ТЦК, Резерв+

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