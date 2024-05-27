НАТО может закрыть небо на западе Украины, но решения еще нет, — Bild

Некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Украины и действовать непосредственно на украинской территории. Об этом сообщает Bild.

Согласно данным источников Bild, за расширение помощи выступают:

— Эстония;

— Великобритания;

— Польша;

— Канада;

— Литва;

— Франция.

Против выступают Соединенные Штаты Америки (США) и Германия. Пока окончательных решений нет, но вопрос поднимается в нескольких направлениях:

— Обучение. Речь идет об обучении Сил обороны инструкторами Альянса непосредственно на территории Украины. Как отметил бывший глава оперативного штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге, умнее и экономичнее послать инструкторов на запад Украины, чем заставлять сотни тысяч украинцев летать по Европе.

— Логистика. Ряд стран НАТО, в том числе Британия, Канада и Эстония, рассматривают возможность того, чтобы поставлять вооружение не к границам Украины, а еще ближе к фронту. В настоящее время разрабатывается концепция «передовой логистики».

— Противовоздушная оборона (ПВО). В частности, поднимается вопрос усиления защиты запада Украины зенитными комплексами НАТО. Инициатором выступает Польша. Окончательного решения тоже нет.

Напомним, экс-генсек НАТО призвал страны НАТО использовать свои системы ПВО для сбивания российских ракет.