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Новости > Установлено, почему люди заикаются

Установлено, почему люди заикаются

Агата Кловская
29.05.24 02:38
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Установлено, почему люди заикаются

Эксперты из университета Турку в Финляндии, университета Торонто в Канаде совместно с коллегами из других стран узнали, почему люди заикаются. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что специалисты установили, что два небольших участка мозга (клауструм и миндалевидно-триатальная переходная область) способны играть роль в формировании заикания.

Ученые рассматривали два различных вида заикания: развившееся в раннем возрасте и приобретенное позже.

Как говорится, зачастую данные дефект речи проявляется в детском возрасте, однако он может быть вызван и очаговым повреждением головного мозга вследствие инсульта или других неврологических заболеваний.

Во время своей работы исследователи хотели понять, на какой нейронной основе базируется специфика речи.

Они использовали три независимых набора данных: отчеты о случаях приобретенного нейрогенного заикания после инсульта, результаты клинических исследований с участием людей с приобретенным нейрогенным заиканием после инсульта и информация о здоровье взрослых с постоянным заиканием.

Целью было прояснять: связаны ли мозговые повреждения, провоцирующие приобретенное заикание, с общей сетью мозга.

Во время дополнительных опытов так называемую сеть заикания выявили левой части затылочного отверстия – эта сеть отвечает за движения губ и всего лица, а также за последовательность речи.

Были найдены и два не идентифицированных в предыдущих научных работах крошечных участка мозга – клауструм и миндалевидно-триатальную переходную область. Поясняется, что активность этих областей позволяет судить о сходстве приобретенного и развившегося в раннем возрасте заикания на нейронном уровне.

Ранее оказалось, что ожирение старит мозг.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, заикание

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