Итальянцы посоветовали пожилым людям «приналечь» на витамин D

Эксперты из Эннийского университета «Кора» в Италии дали важный совет пожилым людям. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что недостаток витамина D связан с более высоким риском развития диабета у пожилых людей.

Ученые провели мета-анализ, основанный на результатах двенадцати предыдущих исследований, в которых приняли участие в общей сложности 40 664 пожилых человека из Европы и Северной Америки. Средний возраст участников составил 69,1 года, и 66% всех добровольцев были женщинами.

Во время своей работы итальянцы оценили вводные данные о здоровье участников и собрали информацию об уровнях 25OHD в сыворотке крови добровольцев.

Поясняется, что 25OHD представляет собой промежуточный метаболический продукт витамина D, по уровню которого в крови можно судить о насыщенности организма кальциферолом.

Информируется, что после корректировки на возможные факторы, препятствующие развитию диабета, специалисты узнали, что более низкие исходные уровни 25OHD в сыворотке были взаимосвязаны с увеличением риска развития диабета на 19% у пожилых людей.

Сообщается также, что витамин D влияет на вероятность развития этого заболевания посредством множества механизмов, таких как модуляция производства инсулина, регулировка чувствительности клеток организма к нему, усиление или ослабление хронического воспаления и потенциальное воздействие на метаболизм жировой ткани.

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