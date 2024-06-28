Американцы объяснили, так ли полезны мультивитамины

Эксперты из Национального института здоровья США поведали о том, так ли полезны мультивитамины. Появились данные их отчета.

В ходе своей работы специалисты проанализировали влияние мультивитаминных пищевых добавок на продолжительность жизни человека.

Были оценены медицинские данные около 400 тысяч человек за двадцать лет, сконцентрировавшись на взаимосвязи между регулярным употреблением мультивитаминных комплексов и снижением преждевременных летальных исходов от рака и других причин.

В итоге оказалось, что у людей, которые ежедневно принимали мультивитамины, риск ухода из жизни по любой причине не был ниже, чем у людей, которые не принимали витаминные добавки.

Уточняется, что не существовало различий в смертности от рака, болезней сердца или цереброваскулярных заболеваний.

Полученные результаты были скорректированы с учетом демографических факторов.

Кроме этого информируется, что важно оценить использование мультивитаминов и риск летального исхода среди различных групп населения, например, с подтвержденным дефицитом питательных веществ, а также потенциальное влияние регулярного приема витаминов на другие состояния здоровья, связанные со старением.

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