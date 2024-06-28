Китайцы узнали о рыбах кое-что интересное

Эксперты из Китайской академии наук узнали кое-что необычное о рыбах. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они способны передавать своим личинкам материнский иммунитет приблизительно тем же образом, как это делают млекопитающие для своих детенышей.

Ученые говорят, что материнский иммунитет передается через плаценту, молоко или яйца от матери к детям.

Указывается, что он играет ключевую роль в защите уязвимого потомства от патогенов и присутствует почти у всех позвоночных и беспозвоночных.

Оказалось, что взрослые костистые рыбы выделяют слизь, которая повышает иммунитет мальков на личиночной стадии развития, выполняя роль иммуномодулятора.

Также выяснилось, что благодаря слизи смертность личинок рыбок данио-рерио заметно снизилась, а количество патогенов в их кишечнике упало.

Китайцы отмечают: «Слизь взрослых рыб может быть использована в качестве потенциального защитного и лечебного средства для повышения иммунитета личинок в аквакультуре, улучшения выживаемости, предотвращения массовой смертности рыб на ранних стадиях жизни, а также играет роль в размножении, иммунитете».

Ранее была раскрыта еще одна тайна рыб.