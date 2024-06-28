Озвучен элементарный способ снизить риск диабета

Эксперты из университета Флиндерса в Австралии озвучили простой способ снизить риск сахарного диабета второго типа. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что этому поможет ограничение воздействия яркого света ночью.
В проведенном исследовании приняли участие примерно 85 тысяч человек без диабета.
Подопытные в течение одной недели носили на запястьях специальные устройства для отслеживания уровней освещенности помещений, в которых они находились, в дневное и ночное время.
Сообщается, что после завершения первого этапа эксперимента началась девятилетняя фаза наблюдения за добровольцами.
В итоге австралийцы оценили данные об интенсивности освещения в течение 13 миллионов часов.
Оказалось, что повышенное световое воздействие ночью (с 0-30 до 6-00) было связано с более высоким риском развития диабета второго типа.
Информируется, что подобная корреляция сохранялась даже при учете других факторов, связанных с этим заболеванием, таких как образ жизни, режим сна, график работы, диета и психическое здоровье.
Указывается, что при высоких уровнях ночного освещения вероятность развития диабета оставалась повышенной вне зависимости от того, сколько света участники получали в течение дня.
Поясняется, что отсутствие естественной темноты в ночные часы является причиной нарушения циркадных ритмов человека и провокатором снижения способности организма регулировать уровень сахара в крови.
Добавляется, что патологические изменения в секреции инсулина и метаболизме глюкозы, в свою очередь, способны приводить к развитию диабета.
Резюмируется, снижение освещенности помещения ночью выступает простым способом защиты от этого заболевания.
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