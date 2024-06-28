Озвучен элементарный способ снизить риск диабета

Эксперты из университета Флиндерса в Австралии озвучили простой способ снизить риск сахарного диабета второго типа. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этому поможет ограничение воздействия яркого света ночью.

В проведенном исследовании приняли участие примерно 85 тысяч человек без диабета.

Подопытные в течение одной недели носили на запястьях специальные устройства для отслеживания уровней освещенности помещений, в которых они находились, в дневное и ночное время.

Сообщается, что после завершения первого этапа эксперимента началась девятилетняя фаза наблюдения за добровольцами.

В итоге австралийцы оценили данные об интенсивности освещения в течение 13 миллионов часов.

Оказалось, что повышенное световое воздействие ночью (с 0-30 до 6-00) было связано с более высоким риском развития диабета второго типа.

Информируется, что подобная корреляция сохранялась даже при учете других факторов, связанных с этим заболеванием, таких как образ жизни, режим сна, график работы, диета и психическое здоровье.

Указывается, что при высоких уровнях ночного освещения вероятность развития диабета оставалась повышенной вне зависимости от того, сколько света участники получали в течение дня.

Поясняется, что отсутствие естественной темноты в ночные часы является причиной нарушения циркадных ритмов человека и провокатором снижения способности организма регулировать уровень сахара в крови.

Добавляется, что патологические изменения в секреции инсулина и метаболизме глюкозы, в свою очередь, способны приводить к развитию диабета.

Резюмируется, снижение освещенности помещения ночью выступает простым способом защиты от этого заболевания.

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