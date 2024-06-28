Канадцы рассказали, почему следует есть растительное мясо

Диетологи из Канады поведали о пользе растительного мяса. По их словам, это помогает снизить уровень холестерина в крови.

Специалисты говорят, что для производства растительного мяса используют множество этапов промышленной обработки, поэтому оно относится к ультраобработанным продуктам, потребление которых связано с повышенным риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Впрочем, как оказалось, оно может быть полезным.

В ходе своей работы исследователи проанализировали данные, опубликованные в 1970-2023-х годах.

В итоге оказалось, что разные виды растительного мяса сильно отличаются по содержанию питательных веществ.

Подчеркивается, что растительные альтернативы отличались более здоровым составом для сердца по сравнению с обычным мясом.

Уверяется, что растительное мясо помогает снизить уровень холестерина.

Уточняется, что несмотря на высокое содержание соли в некоторых видах растительного мяса, оно не повышало кровяное давление.

Добавляется, что потребление растительного мяса может быть полезно для сердца.

Резюмируется, что существующие работы мало изучали долгосрочный риск инфарктов и инсультов, поэтому требуется больше длительных исследований.

Ранее популярный диетолог поведала о вредных десертах.