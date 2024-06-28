Как оказалось, потеря зубов ведет к ожирению

Появилось новое исследование, которое касается угрозы в результате потери зубов. Это приводит к ожирению.

Сказано о том, что у людей с менее чем с 21 зубом повышен риск ожирения.

Были проанализированы данные медицинских карт 1765 людей в возрасте от 65 до 89 лет.

Указывается, что 73% участников имели избыточный вес или ожирение.

Также отмечается, что каждый потерянный зуб был связан с увеличением риска ожирения на 2%.

В итоге риск повышался больше при потере задних жевательных зубов.

Эксперты говорят, что одно из возможных объяснений заключается в том, что из-за потери зубов люди переходят на мягкие продукты: картофель, печенье, пончики. Такие продукты, как правило содержат больше калорий, жира и сахара и способствуют набору веса.

Что же делать?

Дается такой совет: «Стоматологи могут смягчить проблему, обучая пациентов тому, как адаптировать более здоровые продукты. Овощи можно добавить в суп или рагу, а фрукты — в смузи или парфе».

Резюмируется, что плохое здоровье зубов также было связано с раком полости рта и другими опухолями, диабетом и сердечнососудистыми заболеваниями.

Ранее ученые узнали, как у людей появились уши и зубы.