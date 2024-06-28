Обнаружены очень необычные бабочки

Международная группа ученых говорит о том, что обнаружила очень необычных бабочек. Vanessa cardui (репейницы) могут преодолевать по воздуху рекордные для насекомых расстояния и способны пересечь Атлантический океан без остановок.

В отчете сказано, что они преодолевают по воздуху дистанцию в 4,2 тысячи километров, перебираясь из Европы и Африки в Южную Америку.

Такие данные базируются на анализе репейниц, найденных во Французской Гвиане на северо-востоке южноамериканского континента.

Указывается, что эксперты секвенировали геномы насекомых и обнаружили, что те тесно связаны с популяциями сородичей из Западной Европы.

Подчеркивается, что в совокупности эти доказательства исключили североамериканское происхождение насекомых.

Стоит добавить, что репейницы мигрируют на расстояние до 14,5 тысяч километров между Европой и Африкой, но во время этих путешествий существа делают посадки для отдыха.

Выяснилось, что бабочкам пришлось лететь без остановок восемь дней, чтобы пересечь просторы Атлантики и добраться до южноамериканских берегов.

Резюмируется, что насекомые преодолевают этот путь с помощью воздушных потоков, несущих их в нужном направлении.

Ранее в Калифорнии начали загадочно исчезать бабочки-«монархи».