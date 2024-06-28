Датчане поведали о небывалой пользе клетчатки

Эксперты из Копенгагенского университета в Дании поведали о пользе клетчатки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что пищевые волокна в составе растений играют решающую роль в определении баланса между производством полезных и вредных веществ, влияя на поведение бактерий в толстой кишке и использование ими аминокислоты под названием триптофан из белковой пищи.

Поясняется, что клетчатка представляет собой полезные пищевые волокна, которые содержатся в овощах, фруктах, крупах, орехах и ягодах, которые не полностью перевариваются в организме, а перерабатываются кишечными бактериями.

Ученые говорят, что различные виды бактерий в толстой кишке конкурируют за использование незаменимой аминокислоты под названием триптофан.

Сообщается, что источниками триптофана служат продукты, богатые белком – индейка, лосось, тунец, яйца, молоко, сыр, йогурт, бобовые, орехи и семена.

Добавляется, что такая конкуренция может привести как к хорошим, так и к плохим последствиям для здоровья.

Указывается, что в случае потребления достаточного количества продуктов с пищевыми волокнами кишечные бактерии помогают превращать триптофан в полезные вещества, а при недостатке клетчатки он может быть преобразован во вредные соединения.

Кроме этого информируется, что кишечная бактерия E. coli может превращать триптофан в вещество под названием индол, которое связано с прогрессированием хронического заболевания почек.

Резюмируется, что другая бактерия, C. sporogenes, напротив, трансформирует эту аминокислоту в полезные соединения, помогающие организму защищаться от воспалительных заболеваний кишечника, диабета второго типа, сердечнососудистых и неврологических заболеваний.

Ранее стало известно, кому нельзя есть черешню.