Ученые рассказали об опасности… электромобилей

Эксперты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили кое-что неожиданное. По их словам, электромобили представляют большую опасность для пешеходов, чем машины с двигателем внутреннего сгорания.

Указывается на то, что в Великобритании такие авто чаще сбивают пешеходов, чем привычные машины с бензиновым или дизельным двигателем.

При этом, как уточняется, риск аварии с участием электромобиля в городе выше, чем в сельской местности.

Ученые проанализировали 32 миллиарда миль поездок электромобилей и трех триллионах миль поездок на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания.

В итоге выяснилось, что число наездов на пешеходов традиционных автомобилей в количественном отношении оказалось выше, но вот в пересчете на милю электрокары в два раза чаще сбивали людей на дороге.

Сообщается, что в три раза чаще это происходило в городской черте.

Профессор эпидемиологии и статистики Фил Эдвардс поведал: «Электромобили представляют опасность для пешеходов, потому что их меньше слышно, чем бензиновые или дизельные автомобили. Водители машин на электрической тяге чаще моложе и имеют меньше опыта, чем владельцы транспорта с двигателем внутреннего сгорания».

Ранее Байден «взялся» на китайские электромобили.