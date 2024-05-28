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Новости > Россияне прекратили штурмы на Харьковщине, — Генштаб

Россияне прекратили штурмы на Харьковщине, — Генштаб

Александр Панько
28.05.24 16:49
165
Россияне прекратили штурмы на Харьковщине, — Генштаб

С начала текущих суток на фронте произошло 45 боевых столкновений. В Харьковской области снизились темпы российского наступления, сообщил Генштаб ВСУ.

Указано, что россияне совершили семь авиаударов с применением девяти УАБов, 656 обстрелов позиций наших войск с разных типов вооружения. Также враг задействовал для ударов 43 дрона-камикадзе.

«На Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели. Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем», — говорится в сообщении.

По уточненным данным, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял более 250 человек, из них 54 безвозвратных. Также уничтожены танк оккупантов, две артиллерийские системы, пять автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, шесть автомобилей и единица специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток уже произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак были отбиты без успехов для противника. Еще одно боевое столкновение в районе Невского продолжается.

На Лиманском направлении в настоящее время продолжается пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка. Наши защитники успешно отбили по одному штурмовому действию в районе Торского и Белогоровки. Потери позиций не допущены.

На Северском направлении противник тоже пытается проявлять активность. Одну атаку наши воины отбили и еще четыре продолжаются. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже четыре раза пытался улучшить тактическое положение. Штурмовые действия проводит неподалеку от Григоровки, Клищиевки и Андреевки. Три вражеских попытки продвинуться вперед успешно отражены подразделениями Сил обороны. В настоящее время идет боевое столкновение в районе Андреевки. Потери позиций не допущены. Ситуация контролируется.

Как и за прошедшие сутки наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются восемь боевых столкновений. К настоящему времени отражены семь атак неподалеку от Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки в данном направлении.

Уже с начала суток оккупанты понесли потери в 100 человек. Уничтожены девять вражеских боевых бронированных машин и два автомобиля.

По уточненным данным за прошедшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 369 человек. Также уничтожены вражеский танк, 10 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три орудия. Кроме того, повреждены шесть боевых бронированных машин, по три автомобиля и пушки.

На Кураховском направлении одна атака неподалеку от Константиновки уже отбита. Идет бой в районе Водяного. Враг интенсивным огневым влиянием пытается потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Подразделения сил обороны, в свою очередь, прилагают максимум усилий для стабилизации обстановки.

С начала суток на Времивском направлении наши воины отбивают атаку в районе Раздольного. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении враг предпринял три неудачных попытки оттеснить наших воинов от Крынок.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 503 800 солдат.

Тэги: общество, Генштаб, война в Украине

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