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Новости > Стало известно, какие продукты снижают риск подагры

Стало известно, какие продукты снижают риск подагры

Агата Кловская
29.05.24 06:18
Стало известно, какие продукты снижают риск подагры

Эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана в США поведали, какие продукты снижают риск подагры. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что чай, кофе, молочные и зерновые продукты снижают риск развития этого заболевания.

В то же время, а фруктовые соки, продукты животного происхождения и растительные масла повышают такую вероятность.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 123 тысячи человек. Средний возраст мужчин и женщин составил 54 и 50,9 лет соответственно.

Во время первого этапа американцы собрали информацию о состоянии здоровья людей, а также попросили их поведать о привычном рационе питания.

После этого стартовал период наблюдения.

За это время подагра (подагрический артрит) была впервые диагностирована почти у 2700 человек.

Ученые установили, что каждая дополнительная ежедневная порция цельных злаков снижала риск развития этого заболевания на 7%, чая и кофе – на 5%, а молочных продуктов – на 15%.

Информируется, что фруктовые соки и сладкие напитки повышали вероятность появления подагры на 6%, а растительные масла – 16%.

Подчеркивается, что злоупотребление животными жирами и рыбой также достоверно коррелировало с высоким риском развития подагры.

Исследователи говорят, что включение молочных продуктов в рацион снижает уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. Кристаллы мочевой кислоты образуют вокруг суставов и в их структурах отложения, которые и являются причиной боли при подагрическом артрите.

Ранее диетолог рассказала, сколько чашек чая нужно выпивать в день.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, подагра

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