Американцы назвали неочевидную причину депрессии

Эксперты из Йельского университета в США узнали кое-что новое о депрессии. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что физическая немощь может повышать риск развития депрессии у людей среднего возраста, а риск появления данного расстройства возрастает не только при условии полной немощи, но и отдельных ее признаков, таких как потеря веса.

Всего в проведенном исследовании приняли участие более 350 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Информация о них была взята из Британского биобанка (крупное хранилище человеческих биологических образцов).

Людей во время опыта поделили на три категории на основе первоначальной оценки их состояния здоровья.

Сообщается, что в первую группу вошли здоровые люди, во вторую – с одним-двумя показателями физической немощи, а в третью – с тремя и более признаками.

Поясняется, что физическая немощь характеризуется пятью показателями – потерей веса, истощением или же изнуренностью, слабостью, отсутствием физической активности и низкой скоростью ходьбы.

Ученые двенадцать лет вели наблюдения и фиксировали все новые случаи развития депрессии.

В результате выяснилось, что у людей с одним (и более) и тремя (и более) симптомами физической немощи вероятность развития депрессии была в 1,6 и 3,2 раза выше по сравнению со здоровыми.

Такая корреляция была выражена наиболее ярко у мужчин и лиц среднего возраста – людей моложе 65 лет.

Резюмируется, что физиологические изменения в организме, вызванные физической немощью, могут провоцировать воспаление в головном мозге, тем самым создавая подходящие условия для развития депрессии.

Ранее оказалось, что ожирение старит мозг.