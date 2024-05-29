Диетолог поведал о небывалой пользе семян льна

Популярный британский диетолог Майкл Мосли поведал о небывалой пользе семян льна. Он советует употреблять их ежедневно.

По его словам, это поможет снизить кровяное давление благодаря альфа-линоленовой кислоте в составе.

Подчеркивается, что данный продукт богат клетчаткой, стимулирующей работу пищеварения.

Информируется, что данная польза семян льна была выявлена экспертами из университета Манитобы в Канаде.

Во время исследования с участием 110 человек с высоким кровяным давлением тех разделили на две группы и проинструктировали ежедневно употреблять продукты, обогащенные тремя столовыми ложками молотого льняного семени (кексы, печенье, хлопья), либо аналогичную пищу, приготовленную по классическому рецепту.

Прошло шесть месяцев и у добровольцев, употреблявших льняное семя, значительно снизилось кровяное давление.

Сообщается, снижение было достаточным для профилактики инсульта и инфаркта.

Специалист по питанию рассказал, что семена льна являются важным источником питательных веществ – альфа-линоленовой кислоты, способствующей нормальной работе сердца, и клетчатки, стимулирующей работу пищеварения.

Указывается, что для получения пользы съедать три столовые ложки льняного семени ежедневно необязательно.

Уверяется, что качество рациона повысится, если регулярно добавлять небольшое количество семян в йогурт, кашу или выпечку.

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