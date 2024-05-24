Байден пропустит украинский Саммит мира, — Bloomberg

Президент США Джо Байден предположительно пропустит украинский Саммит мира, который состоится в Швейцарии в июне этого года. Президент США вместо этого может отправиться на запланированное мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Американский лидер может посетить его вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими голливудскими звездами.

СМИ напомнили, что Украина совместно со Швейцарией проведет первый Глобальный саммит мира 15-16 июня. На нем планируют быть несколько лидеров G7, которые прилетят туда после саммита в Италии. Но ни Байден, ни вице-президент Камала Гаррис его не посетят.

В графике Байдена указано, что он вылетит со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес для сбора средств.

К нему также могут присоединиться бывший президент Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Информагентство считает, что Байден переключился на режим избирательной кампании и пытается преодолеть преимущество конкурента Дональда Трампа.

Напомним, Индия примет участие в Саммите мира.