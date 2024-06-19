«Прослушать эту страницу»: в Google появилась интересная функция

Компания Google сообщила о запуске новой любопытной функции. Она доступна для мобильного браузера Chrome на платформе Android, пишет издание The Verge.

Указывается, что это опция «Прослушать эту страницу», которая дает возможность прослушать текст с веб-страницы, прочитанный встроенным синтезатором голоса.

Сообщается, что данная функция добавляет элементы управления воспроизведением, такие как пауза, изменение скорости чтения, перемотка вперед или назад на десять секунд.

Кроме этого люди могут выбрать голос и язык озвучки.

Добавляется, что в список поддерживаемых языков на текущий момент входят английский, французский, немецкий, арабский, хинди и испанский.

Уточняется, что эта опция будет доступна в основном меню приложения прямо под разделом «Перевести».

Ожидается, что данное обновление улучшит удобство использования браузера для пользователей с ограниченными возможностями зрения или для тех, кто предпочитает слушать контент, а не читать его.

Резюмируем, что в браузере Siri на iPhone подобная функция уже существует.

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