Китай готовит вторжение на Тайвань, — СМИ

Власти Китая готовят армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань на фоне усиления давления Пекина на островное государство, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что у Народно-освободительной армии Китая нет военных десантных кораблей, необходимых для масштабного морского вторжения на Тайвань. Однако военные суда могут заменить гражданские, способные перевозить сотни бронированных машин. Их также могут использовать для массовой транспортировки войск через Тайваньский пролив, говорит директор проекта SeaLight Рэй Пауэлл, изучающий ситуацию в серой зоне Южно-Китайского моря.

Пекин начал двухдневные военные учения в водах вокруг Тайваня, которые он назвал «строгим наказанием за сепаратистские действия» после инаугурационной речи в Тайбэе Лай Чин-то, который принял президентскую присягу.

Напомним, Китай начал «карательные» военные учения вокруг Тайваня.