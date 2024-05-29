Разгадана одна из «аномалий» Солнца

Эксперты из Нортумбрийского университета в Великобритании раскрыли одну из загадок Солнца. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что ученые узнали о том, откуда берется так называемый медленный солнечный ветер, то есть поток заряженных частиц, двигающихся со скоростью менее пятисот километров в секунду

Астрономы говорят, что солнечный ветер представляет собой звездную плазму, которая непрерывно истекает из короны светила со скоростью от 300 до 1,2 тысячи километров в секунду.

По их словам, полагается, что разница между скоростью быстрого и медленного солнечного ветра обусловлена ​​разными областями солнечной короны, самого внешнего слоя его атмосферы, из которых они происходят.

Британцы использовали информацию с космического аппарата Solar Orbiter, оснащенного арсеналом различных научных инструментов для сбора и анализа образцов плазмы, а также средствами дистанционного зондирования.

Сообщается, что, объединив фотографические и инструментальные данные, специалисты впервые сумели более четко выявить, где зарождается медленный солнечный ветер.

Они установили, как он может покинуть его пределы и начать свое путешествие в гелиосферу – гигантский пузырь вокруг светила и его планет, который защищает Солнечную систему от межзвездной радиации.

Исследователи также оценили активность, происходящую на поверхности Солнца, после чего сопоставили ее с потоками солнечного ветра, собранными космическим зондом.

В итоге специалисты сумели точно определить, что медленные потоки ветра исходили из области, где встречаются открытая и закрытая короны, что подтверждает теорию, что медленный ветер может вырваться из замкнутых силовых линий магнитного поля.

Профессор Сьюзен Лепри рассказала: «Каждая область Солнца может иметь уникальную комбинацию тяжелых ионов, которая определяет химический состав потока солнечного ветра».

Она добавила: «Так как химический состав солнечного ветра остается постоянным по мере его распространения в Солнечную систему, мы можем использовать эти ионы в качестве «отпечатков пальцев», чтобы определить происхождение конкретного потока солнечного ветра в нижней части атмосферы Солнца».

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