Украина хочет сдать в аренду более ста тысяч гектаров сельскохозяйственных земель

Уже грядущим летом Фонд государственного имущества Украины собирается провести первые аукционы по сдаче в аренду сельскохозяйственных земель, находящихся под его управлением. Об этом сказала начальник управления евроинтеграции и международного сотрудничества Олеся Мызина.

Ее слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Говорится: «Государственные сельскохозяйственные земли будут сдаваться в аренду отечественным и международным инвесторам. В зависимости от использования земли срок аренды составит 14 или 25 лет».

Сообщается также, что всего у государства более 800 тысяч гектаров земель, под управлением ФГИ находятся 386 тысяч гектаров, из которых на аукционы первого пула хотят выставить 109 тысяч гектаров.

По ее словам, среди других интересных активов кроме девятнадцати объектов большой приватизации есть хлебоприемные предприятия, значительное число объектов по всей стране для проектов brownfield, которые имеют большой потенциал для инвестиций, поскольку у них есть вся необходимая инфраструктура.

Ожидается, что в июне-июле на продажу будут выставлены размещенные в центре Киева отели «Украина» и «Казацкий».

Олеся Мызина сказала: «Мы рассчитываем на инвестиционные фонды, девелоперов, которым будут интересны такие активы. Они могли бы приобрести эти отели и, например, обеспечить им сотрудничество в известных гостиничных сетях».

Сообщается, что интересные объекты есть и среди национализированных активов, например предприятие по производству газобетона "Аэрок".

Резюмируется: «Каждый доллар, который мы получаем от приватизации, приносит в экономику Украины еще четыре доллара за счет создания рабочих мест, за счет модернизации существующих мощностей или новых технологий, и именно поэтому приватизация является одним из эффективных способов инвестирования в украинскую экономику».

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