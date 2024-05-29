Финны поведали, как легко наладить режим сна

Эксперты из Хельсинкского университета в Финляндии рассказали, как наладить режим сна. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что большая доля фруктов и овощей в рационе коррелирует с нормальной, то есть от семи до девяти часов, продолжительностью ночного отдыха.

В проведенном опыте приняли участие 5043 взрослых человека в возрасте 18 лет и старше.

Люди во время исследования заполнили вопросники из 134 пунктов, предоставив информацию о привычном рационе питания и качестве сна.

Коме этого добровольцы рассказали о своих хронотипах (предпочтительном времени сна) и типичной продолжительности ночного отдыха.

Информируется, что 61,7% подопытных отнесли себя к промежуточному хронотипу, 22,4% заявили, что они относятся к утреннему типу, а 15,9% – к вечернему.

Поясняются, что первые лучше спят по вечерам, вторые с 22-00-00-00 до 6-00-8-00, а третьи и вовсе по утрам.

Указывается, что люди были разделены на три группы в соответствии с продолжительностью сна — короткой (менее семи часов в день), нормальной (от семи до девяти часов в день) и длительной (более девяти часов в день).

В то же время, анализ питания выявил, что люди, потребляющие достаточно (более четырехсот граммов в день) овощей и фруктов с большей вероятностью проводили во сне оптимальное количество времени (семь-девять часов).

При этом подопытные, которые спали недостаточно, ели меньше листовых овощей, корнеплодов, огурцов и помидоров.

Отмечается, что уровни потребления капусты, грибов, лука, гороха и фасоли не коррелировали с определенной продолжительностью сна.

Резюмируется, что люди с нормальной продолжительностью сна ели больше яблок, чем те, кто регулярно спал долго.

Ранее испанцы назвали простой способ улучшить свой сон.