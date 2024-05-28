Сегодня отключений света в Украине не будет. В «Укрэнерго» назвали причину

Во вторник в Украине не будут действовать графики отключений света, потому что на одной из АЭС запустили энергоблок. Об этом сообщило «Укрэнерго» 28 мая.

«Сегодня применение лимитов потребления электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины не прогнозируется. Причина — выход из ремонта энергоблока на одной из АЭС», — говорится в сообщении.

Минэнерго уточняет, что плановый ремонт блока завершили на три дня раньше запланированного срока. Сейчас он набирает мощность и прибавит к энергосистеме 1000 МВт мощности.

«Это уже второй блок АЭС, на котором атомщики провели в этом году необходимые ремонтные работы. Сейчас к плановым выходам в ремонт готовятся еще несколько блоков. Это критически необходимо, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех девяти атомных блоков в течение отопительного сезона», — рассказали в ведомстве.

Сегодня Украина в течение суток импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 17207 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт.

На утро в Украине было обесточено 405 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые отключения в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Напомним, свет в Украине могут отключать минимум два года.