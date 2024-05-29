Ученые рассказали о пикантной проблеме молодых женщин

Эксперты из медицинского центра при Техасском техническом университете в США поведали о пикантной проблеме женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что обильные менструальные кровотечения повышают риск развития сердечных заболеваний у молодых женщин.

Поясняется, что усиленная кровопотеря во время менструации (клинически чрезмерное менструальное кровотечение) называется меноррагией – данная патология снижает качество жизни женщин, негативно влияет на работоспособность, сексуальную и социальную жизнь, а также приводит к железодефицитной анемии и обострению хронических заболеваний.

Во время своей работы ученые провели исследование, которое базировалось на данных из медицинских карт 2 430 851 женщин в возрасте от 18 до 70 лет.

В результате оказалось, что меноррагия негативно влияет на сердечную функцию. Ученые обнаружили, что женщин моложе 40 лет с обильными менструальными кровотечениями чаще госпитализировали по причине ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий.

Указывается также, что у госпитализированных женщин старше 40 лет не было выявлено достоверной связи меноррагии с развитием сердечнососудистых заболеваний.

Специалисты считают, что развитие меноррагии по причине гормонального дисбаланса в организме может быть причиной некорректной пролиферации (деления) гладкомышечных клеток сосудов.

Резюмируется, что нарушение синтеза определенных гормонов способно стать причиной кислородного голодания миокарда.

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