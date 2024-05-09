Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 478 730 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 9 мая.

Сообщается, что погибли уже 478 730 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 429 танков, 14 281 боевая бронированная машина, 12 340 артиллерийских систем, 1 058 РСЗО, 793 средства ПВО, 349 самолетов, 325 вертолетов, 9 775 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 192 крылатые ракеты, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 16 618 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 027 единиц специальной техники.

Ранее стало известно о плане НАТО по отправке войск в Украину.