В США анонсировали новые пакеты военной помощи Украине

США готовят новые пакеты военной помощи Украине, что позволит выйти на прежний уровень поставок вооружений. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

В частности, журналисты уточнили, будут ли США ускорять поставки вооружений Украине на последнюю российскую ракетную атаку.

На это чиновник ответил, что дополнительных объявлений на этот счет у него нет, но напомнил, что США недавно предоставили Украине помощь в размере более одного миллиарда долларов.

«Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до перерыва в финансировании», — добавил чиновник.

Миллер также добавил, что следует ожидать объявления новых пакетов помощи.

Напомним, в США прокомментировали российский удар по энергетике Украины.