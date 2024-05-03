Разгадан механизм потери мышечной силы

Ученые рассказали о том, что синхронизация между внутренними часами в мозге и тканях организма важна для поддержания силы мышц и нормального обновления кожи. Был разгадан механизм.

В отчете экспертов сказано о том, что работа клеток меняется в течение суточного цикла, что дает возможность живым организмам подстраиваться под изменения окружающей среды.

Информируется, что отвечают за это обнаруженные в 1970-х годах циркадные (суточные) часы. Один вид часов, центральный, работает в мозге, а другой – в тканях тела (периферические часы).

Специалисты узнали, что синхронизация между внутренними часами в мозге и клетках мышц и кожи важна для нормального функционирования организма.

Сказано, что если «сломаны» были периферические часы, то центральные часы поддерживали суточный ритм клеток кожи, но он шел по противоположному графику.

Поясняется, что в результате удвоение ДНК, например, происходило в дневное время, а не ночью. В светлое время суток кожа подвергается воздействию ультрафиолетового света, которое повышает риск появления мутаций – фактора риска рака. Поэтому рассинхронизация циркадных часов может способствовать развитию опухолей.

Резюмируется, что нарушение связи между циркадными часами в тканях и мозге приводило к ускоренной потере мышечной массы и силы у мышей. Воздействие на молекулы, которые ответственны за рассинхронизацию, может в будущем помочь в лечении многих возрастных заболеваний.

Ранее был развеян популярный миф о плоскостопии.