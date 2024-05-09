Президент Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в столицу Украины в День Европы. Об этом она сообщила в соцсети Х в четверг, 9 мая.
«Снова в стране отважных. В Киеве в День Европы», — написала глава Европейского парламента.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук встретил Метсолу на ж/д вокзале в Киеве. В Telegram он отметил, что Европарламент стоит на передовой поддержке Украины и был первым институтом ЕС, который выступил за предоставление стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
«Европарламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления против России», — добавил Стефанчук.
Напомним, Европарламент намерен открыть свой офис в Киеве.