Президент Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в столицу Украины в День Европы. Об этом она сообщила в соцсети Х в четверг, 9 мая.

«Снова в стране отважных. В Киеве в День Европы», — написала глава Европейского парламента.

Back to the land of the brave. In Kyiv on Europe Day



Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європиpic.twitter.com/y8tKAGpctd — Roberta Metsola (@EP_President) May 9, 2024

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук встретил Метсолу на ж/д вокзале в Киеве. В Telegram он отметил, что Европарламент стоит на передовой поддержке Украины и был первым институтом ЕС, который выступил за предоставление стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

«Европарламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления против России», — добавил Стефанчук.

Напомним, Европарламент намерен открыть свой офис в Киеве.