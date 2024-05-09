ВРУ отправила в отставку вице-премьера Александра Кубракова

Верховная Рада приняла постановление об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 9 мая.

По его словам, решение набрало 272 голоса.

«Самого вице-премьера не было в зале. Премьер-министра тоже. Кто вместо — тоже непонятно. Когда назначения — тоже никто не знает», — написал Железняк.

Напомним, Юрий Голик и Александр Кубраков продолжали пилить «Большую Стройку», превращая проект в самый крупный коррупционный схематоз Украины за последнее десятилетие.