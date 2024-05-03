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Новости > Ученые рассказали, как можно «заработать» инфаркт и инсульт уже в молодом возрасте

Ученые рассказали, как можно «заработать» инфаркт и инсульт уже в молодом возрасте

Агата Кловская
03.05.24 13:53
99
Ученые рассказали, как можно «заработать» инфаркт и инсульт уже в молодом возрасте

Эксперты из университета Эксетера и университета Бристоля в Великобритании, а также университета Восточной Финляндии говорят, что инфаркт и инсульт можно «заработать» уже в молодом возрасте. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что злоупотребление жирной, сладкой и калорийной пищей в детстве ведет к увеличению ригидности (жесткости) артерий, что повышает риск инсульта и сердечного приступа в молодом возрасте.

Также было сказано, что во время первого этапа исследования специалисты проанализировали пищевые привычки и общее качество рациона питания более 4,7 тысяч людей в возрасте от семи лет.

Сообщается, что по достижении участниками возраста семнадцати лет ученые оценили жесткость их артерий путем измерения пульсовой волны. Это волна расширения упругого сосуда под действием толчка сердца, выбрасывающего в него кровь.

Выяснилось, что у людей, в детстве потреблявших больше жирных, сладких и калорийных продуктов, артерии были более ригидны, чем у тех, в чьем рационе было достаточно овощей, фруктов, круп, рыбы и бобовых.

Говорится, что употребление противовоспалительных растительных продуктов (ягод, овощей, семечек, орехов, специй) в возрасте десяти лет дополнительно приводило к снижению жесткости артерий.

Поясняется, что ригидность артерий выступает одним из ключевых провокаторов инфаркта и инсульта.

Процесс постепенного затвердевания артериальных стенок и повышение риска сердечнососудистых заболеваний являются частью естественного процесса старения.

Резюмируется, что неправильное питание, как показало исследование, может нанести вред здоровью уже в молодом возрасте.

Ранее канадский профессор назвал опасные пищевые добавки.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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