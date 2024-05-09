В Украине две ГЭС вышли из строя из-за обстрелов

В Украине выведены из эксплуатации две гидроэлектростанции из-за российских атак. Об этом сообщило Укргидроэнерго.

«Две ГЭС выведены из эксплуатации. 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день сокрушительные повреждения получила вся гидрогенерация Украины.

«Уничтоженное оборудование нуждается в немалых усилиях для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств. Сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда чрезвычайно важны», — подчеркнули в Укргидроэнерго.

Напомним, ситуация в украинской энергетике остается весьма печальной.