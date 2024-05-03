Ученые объяснили, почему детей лучше растить на природе

Группа экспертов различных научных учреждений в США доказала, что детям лучше расти на природе. Появились данные их отчета.

Специалисты проанализировали связь между психическим здоровьем маленьких детей и пребыванием в природных зонах.

В итоге оказалось, что дети, с рождения жившие в окружении лесов и парков, демонстрировали меньше эмоциональных проблем в раннем возрасте.

Во время своей работы ученые изучили отчеты родителей о поведении своих детей, собранные на большой выборке несовершеннолетних в возрасте от двух до одиннадцати лет, чтобы узнать влияние раннего воздействия зеленых насаждений.

Американцы связали эти данные со спутниковыми данными, которые количественно определили плотность растительности вокруг домов детей при рождении.

Выяснилось, что более высокие значения окружающей зелени оказались связаны с уменьшением эмоциональных проблем у маленьких детей.

Сказано, что позитивное воздействие лесов и парков не наблюдалось у детей в возрасте от шести до одиннадцати лет, которые, скорее всего, проводили больше времени вдали от своего непосредственного жилого окружения, в основном в школе.

Подобный сдвиг предполагает, что влияние зеленых насаждений на психическое здоровье может быть особенно критическим в первые годы жизни ребенка, когда они с большей вероятностью остаются дома.

Отмечается, что полученные результаты указывают на потенциал природной среды в поддержке развития и психического здоровья детей раннего возраста, которые предполагают, что обеспечение доступа к зеленым насаждениям может стать жизненно важной стратегией в области общественного здравоохранения и городского планирования, особенно для повышения благополучия маленьких детей.

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