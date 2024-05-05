Увидеть Схождение Благодатного огня в этом году смогли паломники из Киева, Одессы и Харькова

В Иерусалиме в Великую Субботу на Схождении Благодатного огня в храме Гроба Господня присутствовали около 6 тыс человек. О этом «Фразе» сообщил пресс-секретарь полиции Израиля майор Михаил Зингерман.

«Иерусалимский округ полиции Израиля предпринял необходимые меры для безопасного проведения церемонии. Сотни сотрудников полиции Иерусалимского округа и бойцов Магав при содействии полицейского подкрепления под командованием командующего Иерусалимским округом генерала Дорона Турджемана с утренних часов были сосредоточены в районе Старого города для обеспечения безопасности территории и сопровождения процессии и посетителей, регулирования движения людей, сохраняя при этом безопасность обряда и посетителей Старого города», — отметил Михаил Зингерман.

Также он отметил, что для людей, не имевших пропусков, было оборудовано несколько комплексов с тентами и стульями, где за церемонией можно было наблюдать в прямом эфире.

Чтобы попасть в храм Гроба Господня на церемонию схождения Благодатного огня, паломники должны иметь разрешения, которые выданы конфессиям и распределены по решению их глав.

В храм на Схождение Благодатного огня в этом году смогли попасть паломники из Украины. Верующие приехали из Киева, Одессы, Харькова, чтобы встретить Христовой Воскресение на Святой Земле и помолиться о мире в Украине.

Михаил Зингерман. Фото: Анна Горпинченко