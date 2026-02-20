«Укрэнерго» ослабило отключения на пятницу

В пятницу, 20 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать круглосуточные графики отключений электроэнергии. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«В большинстве регионов Украины в течение всей суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» напомнили, что причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В то же время граждан предупредили о возможных изменениях в энергосистеме и посоветовали узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

«Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно», — добавили в компании.

