В Ровенской области автомобиль с людьми утонул в реке

Трагедия произошла возле села Ходосы в Ровенской области. О ней поведала местная полиция.

Сообщается, что в минувшие выходные тут погибла супружеская пара.

Выяснилось, что 33-летняя жительница Ровно и ее 44-летний муж отдыхали около реки. Женщина, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности маневра и допустила съезд в водоем.

Увы, муж и жена не выжили. Водолазы извлекли их тела из водоема.

Ранее в Харькове в местном гидропарке утонул маленький ребенок.