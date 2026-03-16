Украинцам рассказали, как будут отключать электричество 16 марта

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. В понедельник, 16 марта, снова грядут отключения.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Там говорят, что во всех регионах нашей страны с 17-00 до 22-00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Отмечается также, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Добавляется, что ситуация в энергосистеме может измениться, а время и объем применения отключений по определенному адресу следует узнавать на сайтах облэнерго в регионе.

