Зеленский рассказал, как Украина помогла США на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский поведал, как наша страна помогла США на Ближнем Востоке. Передала средства перехвата дронов.

Политик сказал: «Война на Ближнем Востоке – это не наземная война, а воздушная. Поэтому им нужно большое количество систем противовоздушной обороны. США, конечно, используют свою авиацию, но, чтобы закрыть небо, мы предоставили то, что имели. Я имею в виду значительный опыт».

По его словам, в арсенале американцев есть много других эффективных средств, но этого нет.

Подчеркивается: «Именно поэтому им нужны перехватчики дронов. Это наше новое технологическое ноу-хау. И страны Ближнего Востока обратились к нам именно за этим».

Кроме этого отмечается, что страны Ближнего Востока и американские базы в регионе должны быть лучше защищены.

