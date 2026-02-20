Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с переговорной группой, которая встречалась с делегациями России и США в Женеве. После этого глава государства сделал ряд заявлений.

Он сказал: «Тут меньше конструктива. Это на политической подгруппе снова сенсативные вопросы относительно востока Украины – вопрос Донбасса, вопрос территории. Здесь пока конструктива не найдено».

Добавляется: «То, что пока никто не видит позитива в территориальных вопросах, это также факты, мы должны это признавать».

При этом политик поведал: «Договорились, что в течение десяти дней состоится еще одна встреча. Скорее всего, так же в Женеве. На мой взгляд, в целом, то, что была встреча – это хорошо».

Украинский лидер отметил, что в ближайшие два дня он обсудит с командой моменты, с которыми они поедут на следующую встречу, а также рассмотрят, какой мандат будет у переговорных групп.

