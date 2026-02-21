Все разделы

Новости > Жуткое ДТП в Кировоградской области унесло жизни двух водителей

Жуткое ДТП в Кировоградской области унесло жизни двух водителей

Агата Кловская
21.02.26 14:47
239
Жуткое ДТП в Кировоградской области унесло жизни двух водителей

Утром субботы, 21 февраля, на 34-м километре трассы Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в Кировоградской области произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается о том, что водитель 1977-м года рождения, управляя автопоездом Volvo FN в составе с полуприцепом, двигаясь со стороны пгт Александровка в направлении города Кропивницкий, на прямом участке дороги допустил выезд на полосу встречного движения.

После этого произошло столкновение с автобусом Setra S 431D под управлением водителя 1978-го года рождения, который двигался навстречу.

Увы, как стало известно, в результате аварии оба водителя погибли на месте инцидента.

Второй водитель автобуса, который находился в салоне транспортного средства, получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение.

При этом добавляется, что после столкновения произошло возгорание автопоезда, в результате он был полностью уничтожен огнем.

Резюмируется, что уже начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

Ранее на Закарпатье перевернулся автобус с детьми.

