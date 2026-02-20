Все разделы

Путин готовит скрытый призыв резервистов на фоне безумных потерь, — ISW

Путин готовит скрытый призыв резервистов на фоне безумных потерь, — ISW

Александр Панько
20.02.26 15:23
62
Путин готовит скрытый призыв резервистов на фоне безумных потерь, — ISW

Российский диктатор Владимир Путин создает информационные условия для восстановления ограниченного, поочередного призыва резервистов. Таким образом РФ пытается компенсировать потери на войне против Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что о подготовке к призыву резервистов свидетельствует ряд последних решений российских властей.

Так, 18 февраля Госдума России в первом чтении приняла законопроект, который усилит превентивные меры против «уклонения от обязанности защищать Отечество». Документ, вероятно, предоставит Москве возможность наказывать россиян, которые будут критиковать призыв резервистов.

Также Россия запретила Telegram, что может быть попыткой ограничить критику правительства.

ISW считает, что Путин хочет нормализовать ограниченный, поочередный призыв для поддержания численности оккупационной армии, чтобы не проводить частичную мобилизацию, как в 2022 году, в результате чего из страны выехали до 900 тысяч россиян.

Ограниченный призыв призван будет поддержать уровень потерь войск РФ на фронте, он не будет иметь целью усилить российские войска дополнительными силами.

Аналитики фиксируют, что Кремль устанавливает условия для проведения поэтапного призыва резервистов в принудительном порядке как минимум с октября 2025 года, когда правительство РФ разрешило развертывать резервистов в экспедиционных миссиях за пределами России без официального объявления мобилизации или военного положения.

В ноябре Путин подписал указ, позволяющий российским военкоматам проводить процессы призыва круглый год. В декабре диктатор одобрил указ об обязательном призыве резервистов для «военных сборов» в 2026 году, вероятно, чтобы тайно призвать свой стратегический резерв.

Аналитики отмечают, что Кремль готовится к принудительному призыву ограниченного количества резервистов «с позиции слабости», чтобы компенсировать почти полное исчерпание своей дорогостоящей системы добровольного набора в 2026 году.

Таким образом Путин продолжает искать баланс между «маслом и пушками» — необходимостью предотвратить недовольство населения из-за масштабной мобилизации, необходимостью поддерживать темп российского наступления на фронте и необходимостью сохранить рабочую силу как в гражданском, так и оборонно-промышленном комплексе.

Подготовка к ограниченному призыву является еще одним свидетельством того, что способность России вербовать добровольцев для участия в боевых действиях в Украине замедляется. Высокие человеческие, экономические и социальные издержки войны заставляют Кремль идти на трудный выбор.

В ISW отмечают, что усилия Кремля по подготовке российского общества к частичному призыву резервистов свидетельствуют о том, что Путин через четыре года после начала полномасштабной войны, сталкивается с трудным выбором.

Кремль, вероятно, давит на Украину, чтобы она немедленно уступила давним требованиям России в ходе мирных переговоров, чтобы обеспечить свои военные цели без необходимости идти на неудобные жертвы.

Напомним, потери армии РФ в Украине резко возросли и ставят под сомнение наступательные планы Кремля.

Тэги: Владимир Путин, призыв, потери россиян в войне, резервисты

Комментарии

18.02.26 20:57

ВО «Батькивщина» – трамплин для поколений украинского политикума

Автор: Назар Даниленко

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
20.02.26 14:44

Польша обновляет правила оказания помощи украинским беженцам

20.02.26 14:18

Американцы рассказали о страшных последствиях курения во время беременности

20.02.26 13:55

Трамп рассматривает «ограниченный первоначальный удар» по Ирану

20.02.26 13:22

Украина получит «истребители» крылатых ракет и реактивных «Шахедов»

20.02.26 13:16

Китайцы перечислили полезные для психики продукты

20.02.26 12:49

В Украине может появиться новый праздник. Дата уже выбрана

20.02.26 12:25

Ученые создали уникальный медицинский гель

20.02.26 12:19

На Запорожье уменьшается «серая зона», — ВСУ

20.02.26 11:51

В шести районах Киева ввели «образовательную миграцию»

20.02.26 12:49

В Украине может появиться новый праздник. Дата уже выбрана

20.02.26 12:19

На Запорожье уменьшается «серая зона», — ВСУ

20.02.26 09:11

«Укрэнерго» ослабило отключения на пятницу

19.02.26 16:50

Зеленский рассказал, смог бы отдать приказ убить Путина

19.02.26 11:24

Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, — NYT

19.02.26 10:22

Зеленский назвал единственную тему для разговора с Путиным

19.02.26 09:44

Украина и РФ достигли понимания, как будет работать прекращение огня, — CNN

19.02.26 09:34

«Укрэнерго» подтвердило отключение в четверг, 19 февраля

19.02.26 06:48

Зеленский пообещал, что Донбасс не отдадут России

18.02.26 23:18

Белый дом заявил о прогрессе в мирных переговорах

14.02.26 16:31

Рубио сделал важное заявление по поводу войны в Украине

17.02.26 16:12

Выявлена еще одна опасность лишнего веса

14.02.26 16:23

Синоптики озадачили украинцев прогнозом погоды на ближайшие дни

14.02.26 16:40

Рютте неоднозначно высказался о военной помощи для Украины

18.02.26 10:21

Народ не позволит «отдать» Донбасс оккупанту, — Зеленский

17.02.26 00:01

В США сделали важное заявление по поводу мирных переговоров

17.02.26 08:40

Правила начисления «Национального кешбэка» в Украине изменят

16.02.26 06:48

Рубио рассказал о роли США в мирном процессе по Украине

17.02.26 12:59

Ученые назвали вескую причину меньше смотреть телевизор

15.02.26 23:50

Кличко озвучил текущую ситуацию с отоплением в Киеве

Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

