Трамп ввел пошлины в 10% для всего мира

Президент США Дональд Трамп подписал резонансный указ. Документ вводит пошлины для всего мира.

В социальной сети Truth Social написал: «Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10%».

В Белом доме разъяснили: «Указ вводит на срок 150 дней 10-процентную адвалорную импортную пошлину на товары, ввозимые в США. Временная импортная пошлина вступит в силу 24 февраля в 00.01 по восточному стандартному времени».

Стоит также напомнить, что Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский лидер вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.

Сам Дональд Трамп назвал такое решение суда позором и заявил, что у него есть запасной план.

Ранее Трамп предостерег Британию и Канаду от торговых сделок с Китаем.