Обнаружено уникальное природное средство, подавляющее воспаление в мозге

Эксперты из университета Абердина в Шотландии поведали о пользе экстракта дикорастущей лимонной мелиссы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен подавлять воспалительные гены TNF-α и NOS-2 в тканях мозга и одновременно повышать уровень BDNF – белка, поддерживающего выживание нейронов.

В ходе работы специалисты оценили химический состав растения. Они выявили в экстрактах высокие концентрации розмариновой, хлорогеновой, кофейной и кафаровой кислот – соединений с антиоксидантной и противовоспалительной активностью. В эфирном масле преобладали терпеновые вещества, включая гермакрен D и β-оцимен.

При этом добавляется, что в клеточных опытах гидроалкогольный экстракт защищал нейроны гипоталамуса крыс от окислительного стресса, вызванного перекисью водорода.

В экспериментах на мышах он снижал активность генов, связанных с воспалением, и повышал уровень BDNF, то есть фактора, играющего ключевую роль в нейропластичности и когнитивных функциях.

Ученые указывают, что в модели, имитирующей нейродегенеративные изменения с участием β-амилоида, экстракт подавлял экспрессию IL-6 и ацетилхолинэстеразы – маркеров воспаления и когнитивных нарушений.

Резюмируется, что такие результаты указывают на потенциал дикорастущей мелиссы как источника функциональных ингредиентов для нутрицевтиков и продуктов, направленных на поддержку здоровья мозга.

Ранее китайцы рассказали о небывалой пользе чая для пожилых людей.