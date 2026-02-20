В ЦИК поведали интересную информацию по поводу избирателей в Украине

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик поведал интересную информацию. Произошло это во время заседания рабочей группы по подготовке предложений по выборам в особый или послевоенный период.

Было сказано: «Министерство социальной политики предоставило информацию о 4 619 962 гражданах Украины».

Добавляется: «При сравнении реестров были выявлены признаки наличия избирательных прав у 3 788 285 граждан Украины, внесенных в реестр ВПЛ».

Уточняется, что из них 538 023 гражданина указали в реестре ВПЛ свои адреса, которые отнесены к временно оккупированной территории, 174 113 к местам, где ведутся активные боевые действия.

Также было сообщено, что 405 ВПЛ зарегистрированы в небольших населенных пунктах, где, согласно данным Государственного реестра избирателей, отсутствуют постоянные избирательные адреса избирателей для голосования.

Ранее Зеленский эмоционально отреагировал на информацию о подготовке к выборам.