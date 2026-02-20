Все разделы

Новости > На Запорожье уменьшается «серая зона», — ВСУ

На Запорожье уменьшается «серая зона», — ВСУ

Александр Панько
20.02.26 12:19
127
На Запорожье уменьшается «серая зона», — ВСУ

Украинские военные обороны уменьшают «серую зону» на Запорожском направлении и не дают российским оккупантам продвигаться вглубь территории государства. Об этом сказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

«Мы уменьшаем „серую зону“, не даем врагу завести группу закрепления, не даем ему атаковать наши позиции. То есть в некоторых случаях мы действуем на упреждение и на некоторых участках линии боевого столкновения врагу кажется, что мы организовали какой-то контрнаступление, но это наши такие действия, которые согласованы и скоординированы для того, чтобы не дать врагу продвигаться глубже на нашу территорию», — заявил он.

Волошин опроверг утверждения минобороны РФ о якобы захвате населенного пункта Криничное в Михайловской сельской общине Запорожского района Запорожской области.

«Криничное под нашим контролем. Кроме того, за прошедшие сутки мы провели более 20 поисково-ударных и контрдиверсионных действий, уничтожая вражеские группы, которые пытались проникнуть вглубь нашей обороны. А также осуществляли контратакующие действия», — добавил он.

Напомним, силы обороны Украины за прошлую неделю убили и ранили 970 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 257 880 человек.

Тэги: Запорожская область, серая зона, ВСУ

