В Италии собака научилась выбрасывать мусор – это огорчило полицию

В Катании на Сицилии (Италия) объявилась собака, которая умеет выбрасывать мусор. Она попала на камеры наблюдения местных правоохранителей.

Так, экологическое подразделение полиции города показало два видео того, как животное выбрасывает мешок с мусором на улицу

Там сообщили, собака была обучена хозяином.

Копы подчеркивают: «Изобретательность никогда не может быть оправданием для невоспитанности. Подобное поведение является неправильным не только с точки зрения загрязнения города и попытки обойти закон при эксплуатации невинного четвероногого друга».

