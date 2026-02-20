Швейцария помогла Украине энергетическим оборудованием

Помощь Швейцарии Украине во время войны продолжается. Об этом информирует МИД страны.
Сообщается: «Погрузка продолжается. Швейцарское энергетическое оборудование загружают на грузовики, которые направляются в Украину».
Добавляется: «Поставка является частью пакета помощи на сумму 32 миллиона швейцарских франков (41,3 миллиона долларов), утвержденного Федеральным советом для поддержки энергоснабжения Украины».
Помощь включает в себя генераторы и электромодули.
