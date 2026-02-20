В некоторых регионах Украины ожидаются подтопления – в ГСЧС предупредили об опасности

В ряде регионов Украины ожидаются подтопления. Об этом говорят в ГСЧС.
В ведомстве поведали, что из-за повышения уровня воды желтый и оранжевый уровни опасности были объявлены в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях, на Волыни и Полесье.
Подтопления тут возможны в период 20-25 февраля.
Также указывается: «Повышение уровня воды прогнозируется на реках Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвовод, Ингул, Южный Буг (участок Александровка - Николаев), Уды, Лопань, Мерло, Северский Донец (посты Змиев и Изюм) и суббассейне Припяти».
Добавляется, что из-за оттепели и осадков ожидается ослабление льда и подъем воды.
Отмечается, что возможно частичное затопление сельхозугодий, хозяйственных объектов, а также линий связи и электрификации в приречных зонах.
Ранее Украина начала готовиться к наводнениям и паводкам.