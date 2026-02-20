Бразильцы рассказали, как избежать стресса

Медики из Бразилии поведали, как можно избежать стресса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематические тренировки полезны не только для сердца и мышц, но также они способны делать человека эмоционально устойчивее.

В опыте участвовали 40 здоровых молодых добровольцев, которых поделили на две группы в зависимости от уровня кардиореспираторной выносливости: выше среднего и ниже среднего.

Подопытным в разных сессиях показывали либо нейтральные изображения (например, бытовые предметы), или же неприятные – сцены травм и угрожающих ситуаций, призванные вызвать стресс и негативные эмоции.

После этого врачи оценивали уровни тревожности и гнева.

Было установлено, что все люди испытывали напряжение при просмотре тревожных картинок. Но испытуемые с более высоким уровнем физической подготовки демонстрировали заметно меньший рост тревожности и гнева. Добровольцы с низкой выносливостью имели на 775% более высокий риск перехода от умеренной тревожности к высокой.

Такая же картина фиксировалась и с гневом. В группе с низким уровнем физической подготовки фиксировались более выраженные всплески раздражения и худший контроль эмоций. Чем ниже была выносливость, тем выше вероятность импульсивной реакции на стрессовые стимулы.

Говорится, что регулярные тренировки формируют не только физическую, но и психологическую устойчивость. Дисциплина и систематическая нагрузка, вероятно, тренируют механизмы саморегуляции, позволяя лучше контролировать тревогу и гнев.

Резюмируется, что физическая активность может рассматриваться как потенциальная немедикаментозная стратегия управления гневом и тревожностью.

