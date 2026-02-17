Ученые назвали вескую причину меньше смотреть телевизор

Эксперты из университета Гронингена в Нидерландах рассказали, почему следует меньше смотреть телевизор. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сокращение времени, проведенного перед телевизором, способно существенно уменьшить риск развития депрессивного расстройства, особенно в среднем возрасте.

Во время опыта ученые проанализировали, как замена экранного времени другими видами активности влияет на вероятность развития депрессии.

Поясняется, что, в отличие от предыдущих экспериментов, которые просто связывали сидячий образ жизни с психическими расстройствами, специалисты проанализировали, что происходит, если телевизор сознательно «меняют» на спорт, сон или бытовые дела.

Говорится: «Выяснилось, что сокращение просмотра телевизора на 60 минут в день с перераспределением этого времени на другие занятия снижает вероятность развития большой депрессии на 11. При замене 90 и 120 минут риск снижался уже на 25,9%».

Указывается, что наиболее выраженные результаты получили у людей среднего возраста. Замена одного часа телевизора в день другими активностями снижала риск депрессии на 18,78%. При замене полутора часов показатель уменьшался на 29%, а двух часов — сразу на 43%.

Сообщается, что практически все виды активности оказались полезными. Исключение составила лишь замена 30 минут просмотра на домашние дела, которая не дала статистически значимого эффекта.

В то же время, как информируется, замена получаса телевизора на спорт снижала риск на 18%. Физическая активность на работе или учебе уменьшала его на 10,2%, активный досуг или перемещение на 8%, а дополнительный сон на 9%. Во всех возрастных группах именно спорт показал наибольший защитный эффект.

Стоит уточнить, что в данный анализ были включены данные 65 454 взрослых участников нидерландского проекта Lifelines, у которых на старте не было депрессии. Наблюдение продолжалось четыре года. Добровольцы рассказывали, сколько времени они тратят на просмотр телевизора, спорт, физическую активность на работе, домашние дела, активное передвижение и сон. Диагноз большого депрессивного расстройства устанавливался с помощью стандартизированного клинического интервью.

Резюмируется, что полученные данные особенно важны для людей среднего возраста, когда риск депрессии начинает расти, а сидячий образ жизни становится привычным. Простое сокращение экранного времени и его замена движением может стать доступной стратегией профилактики психических расстройств.

