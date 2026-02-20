В Украине может появиться новый праздник. Дата уже выбрана

В Украине могут ввести День украинской музыки. Нардепы уже определились с датой праздника. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Члены профильного парламентского Комитета рассмотрели инициативу авторского сообщества по установлению Дня украинской музыки.

По словам нардепа, главы подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александра Санченко, с соответствующим обращением выступили представители музыкальной отрасли, в частности Украинское агентство по авторским и смежным правам.

Предлагается отмечать День украинской музыки ежегодно в третью субботу сентября — в память о фестивале «Червона рута» 1989 года, который стал знаковым событием для развития украинской культуры.

По мнению парламентария, профессиональное сообщество должно иметь отдельную дату для подведения итогов и определения дальнейших шагов развития отрасли.

Инициативу предложено оформить как законодательную — от имени членов Комитета с дальнейшим включением в систему профессиональных праздников, которую нарабатывают совместно с Министерством культуры Украины.

Позицию поддержал народный депутат Николай Княжицкий, отметив, что вопрос можно урегулировать в рамках общего законопроекта о памятных датах и профессиональных праздниках.

«Но это не мешает нам уже сейчас поддержать инициативу коллег и зарегистрировать соответствующее постановление. Идея правильная, знак положительный, и государство должно демонстрировать поддержку украинской музыки», — отметил Княжицкий.

«Червона рута» 1989 года — первый крупный всеукраинский фестиваль современной украинской музыки, который состоялся в Черновцах.

В тогдашней советской Украине фестиваль стал настоящим культурным прорывом — украинская музыка и песни с выразительным гражданским и протестным звучанием вышли из подполья на большую сцену.

Во время закрытия мероприятия впервые публично прозвучали будущий государственный гимн «Ще не вмерла Украина» и лозунг «Слава Украине». Поэт Иван Малкович впоследствии отмечал, что именно этот фестиваль стал одним из событий, которые «зажгли искру независимости».

«Червона рута» открыла для широкой аудитории целую плеяду новых исполнителей: Василия Жданкина, Андрея Миколайчука, Марию Бурмаку, сестер Тельнюк, Сестричку Вику, а также группы «Братья Гадюкины», «Кому вниз», «Рутения» и других.

Кроме музыки, фестиваль вернул интерес к украинской поэзии, в частности к авторам «Розстріляного відродження» и малоизвестным в то время художникам.

По воспоминаниям участников и организаторов, во время фестиваля присутствовали представители КГБ, фиксировались выступления, контролировалась символика (в частности использование сине-желтых флагов) и реакция публики.

Несмотря на это, фестиваль прошел успешно и стал одним из важных культурных событий, предшествовавших восстановлению независимости Украины.

Напомним, ранее украинские власти заявили о намерении обновить подход к формированию государственного календаря праздников и памятных дат.